A múlt heti brazil futamon a Red Bull arra kérte Max Verstappent, hogy adja át a hatodik helyet a mögötte haladó csapattársának, Sergio Pereznek, a holland azonban úgy tett, mintha meg se hallotta volna az utasítást.

Több teória is megjelent azzal kapcsolatban, mi válthatta ki Verstappen lázadását, csütörtökön aztán egy közleményt is kiadott a csapat. Ebben a Red Bull lényegében elismerte, hogy hibákat követett el Brazíliában, elsősorban azért, mert előzetesen nem is merült fel a helycserés stratégia lehetősége.

A Red Bull szerint a “mindig nyitottan és korrekt csapatemberként viselkedő” Verstappennek csak az utolsó kör utolsó kanyarjában szóltak, hogy el kellene engednie Perezt, olyan helyzetbe hozva ezzel, amelyben nem volt elég ideje reagálni.

A csapat szerint a verseny után Verstappen nyitottan és őszintén beszélt az ügyről, lehetőséget teremtve minden vitás kérdés tisztázására. “A csapat elfogadta Max indoklását. A megbeszélést magánügynek tekintjük a versenyzők és a csapat között, a továbbiakban nem kommentáljuk az ügyet” – írta a Red Bull.

A csapat a közleményben “elfogadhatatlannak” minősítette a közösségi médiában megjelent reakciókat, illetve a Verstappen, Perez és a csapat irányába érkező zaklatásokat. “Az ilyesminek nincs helye a versenyzésben és a társadalomban. Ez egy sport, mi pedig azért vagyunk itt, hogy versenyezzünk. A halálos fenyegetések, gyűlöletlevelek, a családtagokat ért támadások rettentő elkeserítőek, ez nem mehet így tovább!”