Jól kezdte a 2022-es Forma-1-es szezont a Ferrari, a Red Bull kezdeti botladozásai mellett Charles Leclerc a szezon elején komoly bajnokesélyesnek tűnt. Viszonylag hamar világossá vált azonban, hogy ugyan jó idén a Ferrari, de nem elég jó, Max Verstappen igazából már az idény közepén a zsebében érezhette a bajnoki címet.

A Ferrarinál a műszaki hibák mellett ismét komoly stratégiai baklövések is akadtak, Brazíliában ráadásul már csak a harmadik erőnek tűnt a csapat. A Ferrarit belülről is jól ismerő Leo Turrini szerint az újabb sikertelen szezon után kezd betelni a pohár a vezetőségben, veszélybe került a csapatfőnök Mattia Binotto pozíciója is.

Turrini személyes véleménye egyébként az, hogy hiba lenne eltávolítani Binottót, mert nem ő az első számú felelőse a csapat vesszőfutásának. Szerinte John Elkannt, a Ferrari elnökét azonban elgondolkodtatta a Mercedes kettős interlagosi sikere. “Binotto csak akkor maradhat, ha a felső vezetés továbbra is bízik benne” – írta Turrini, jelezve, hogy még semmi nem dőlt el.

A csapatfőnöki pozícióra házon belül is van jelölt a jelenlegi versenyigazgató Laurent Mekies személyében, de akár külsős is érkezhet. Olasz lapokban többször felmerült például a McLarent irányító Andreas Seidl neve is.