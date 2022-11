Nem sokkal a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj időmérő edzése után számos platformon kezdtek el viccelődni azzal, hogy idén már Kevin Magnussennek is több pole-ja van, mint Lewis Hamiltonnak. A dán esős bravúrjának árnyékában ugyanis a hétszeres világbajnok csak nyolcadik lett a Mercedesszel.

„Kimentem megnézni, milyenek a körülmények, de nyilvánvalóban vizes volt a pálya” – összegezte Q3-as tapasztalatait Hamilton a Sky Sports F1-nek. A brit vesztét ráadásul részben csapattársa, George Russell okozta, aki a kavicságyban fejezte be a pénteki napot, és mire véget ért a piros zászlós fázis, eleredt az eső – így ő is megőrizte a harmadik helyét.

Beached in the rain 😫

George Russell's qualifying ended in the gravel at Turn 4 #BrazilGP #F1

— Formula 1 (@F1) November 11, 2022