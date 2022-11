A Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj hétvégéjén derült ki, hogy a Red Bull 1,6 százalékkal túllépte a 2021-es költséglimitet, amiért hétmillió dolláros, átszámítva 2,9 milliárd forintos pénzbírságot szabtak ki a csapatra, továbbá egy évig az eddiginél 10 százalékkal kevesebb időt kapnak szélcsatornás, illetve CFD-alapú aerodinamikai tesztekre.

Miközben a Red Bullnál úgy vélik, akár fél másodperces visszaesést is jelenthet a büntetés, Christian Horner reméli, az esetük precedensként szolgál majd a 2022-es elszámolások ellenőrzésénél is. „Fennáll a veszély, hogy idén hat csapat is megszegheti a költségplafont” – mondta a csapatfőnök. „Exponenciálisan nőttek az energiaárak, de szerencsére mi védettek vagyunk.”

Horner állítja, több csapat már a Forma-1 bizottsági ülésén jelezte, hogy túl fognak költekezni idén, de nem hiszi, hogy a Red Bull csatlakozni fog hozzájuk. „Ezek a büntetések viszont precedenst teremtettek a jövőre nézve. Ha 10 százalékos csökkentést ér a mi 0,37 százalékos szabályszegésünk, mennyire jár, ha valaki 5 százalékkal lépi túl?” – tette fel a kérdést.

A szakember a 0,37 százalékkal arra utalt, hogy a csapat csak ennyivel lépte volna túl a keretet, ha a Milton Keynes-i gárda megfelelően adminisztrálja az adójóváírást.

„Az FIA határozott határozottan és erőteljesen lépett fel, ezzel bizonyítva, hogy minden szabályszegést komolyan fognak venni” – zárta gondolatait Horner.