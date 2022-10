Még a 2020-as idény előtt eltörölték a sokat vitatott sisakszabályt a Forma-1-ben, azóta a versenyzők (újra) korlátlanul szabadjára engedhetik fantáziáikat, ha fejfedőjük dizájnjáról van szó. Nem is fogta vissza magát a mezőny a hétvégi Amerikai Nagydíj előtt, hiszen majdnem a versenyzők fele különleges sisakfestéssel érkezett a texasi Circuit of the Americasra.

A mezőnyből jövőre valószínűleg kiszoruló Daniel Ricciardo szó szerint vad megoldást választott az austini hétvégére: a McLaren pilótájának bukósisakját annak két oldalán egy-egy tigris ékesíti. A ragadozó állat mellett a „me”, azaz „én” felirat szerepel, amivel asszociálhat az ausztrál, hogy ő is ilyen gyors akar lenni.

Mick Schumacherről köztudott, hogy imádja az Egyesült Államokat, de különösen Texast, hiszen a családjának egy farmja is van ott. Ezek után aligha meglepő az egyelőre bizonytalan sorsú német elsők között érkezett meg az idei versenynaptár 19. állomására, az életérzés pedig a sisakfestésében is visszaköszön: különálló elemként is szerepet kap a ló motívum, hátul pedig nővére, a versenysportszinten lovagló Gina látható.

Ha Csou Kuan-jü sisakjára pillantunk, első blikkre egyszerűnek tűnik, de az ördög itt is a részletekben rejlik: gyakorlatilag farmerhatású mintával borították be a komplett fejfedőt.

Ám amíg az Alfa Romeo kínai újonca a helyszínen jellegzetes viselet szempontjából ragadta meg az idei második amerikai hétvégét, Esteban Ocont a szuperhősfilmek ihlettek még: az Alpine franciáját már korábban is láthattuk piros színű sisakban versenyezni (Michael Schumacher hatására), ezúttal a Pókember jellegzetes karakterét húzza a fejére.

Béke és szeretet – hirdeti sisakján pályafutása utolsó amerikai versenye előtt Sebastian Vettel. A négyszeres világbajnok egy rendkívül színes megjelenéssel állt elő ezen a hétvégén is, amiből a többek között Szingapúrban is látott szivárványmotívum sem hiányzik.

Az Aston Martin másik versenyzője, Lance Stroll bukósisakja teljesen színváltáson ment át: a barna a meghatározó – amivel vélhetően bőrhatást próbáltak kiváltani –, míg az oldalról nyúló szárnyakkal akár egy amerikai motoros bandában is elvegyülhetne.

Nem szorul különösebb magyarázatra Pierre Gasly választása: a jövőre az Alpine-hoz igazoló francia sisakján kevés kézzelfogható dizájnelem található, az apróbb, koptatásszerű módosítások és az aranyszínű részek azonban épp elegendőek ahhoz, hogy annak hangulatát amerikaivá tegye.

A két héttel ezelőtti Japán Nagydíj a matematikai esélyei is elúsztak Charles Leclerc-nek a bajnoki címre, de úgy tűnik, az étvágya nem csökkent. Legalábbis a sisakját látva joggal feltételezhetjük, hogy a monacói nem mondana nemet egy BBQ-partira.

És ha már bajnoki cím: Max Verstappen Austinba (immár) kétszeres világbajnokként, de egy visszafogott, mégis a megszokottól eltérő sisakfestéssel érkezett meg. Azt csillagok, valamint az amerikai zászló színeibe borított csíkok borítják, a COTA bukótereivel is összhangba kerülve.

