Az elmúlt bő évtizedben sikerült olyan státuszba emelkednie a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjnak, hogy a mezőny egy része meggondolja, hogy a hétvégére külön bukósisakot csináltasson. Ezúttal a pilóták negyede készült valami különlegességgel.

Az Aston Martin négyszeres világbajnoka az F1 első éjszakai futamán részt vett már villogó LED-izzókkal szerelt fejvédővel is, most viszont szinte teljes feketeségbe burkolózott. Sisakját olyan anyaggal festették be, mely a fény közel száz százalékát elnyeli, ezért nem is csillog egyáltalán.

Az Alfa Romeo kínaija egyik kedvenc italáról emlékezett meg, aminek őshazája errefelé található.

Egy az egyben próbálta lemásolni a HALO című videojáték egyik hősének fejvédőjét a McLaren britje, aki egyébként nagy gamer.

Bearanyozná az éjszakát a monacói Ferrarijával, legalábbis sisakja erre utal.

A legszolidabb változtatás a brithez kötődik, aki a Mercedes olajszállítója, a Petronas kedvéért színezte át sisakját. Ez a helyszín van a legközelebb a cég központjához, a malajziai Kuala Lumpurhoz, emellett a két fél nemrég jelentette be, hogy a 2026-tól következő új motorérában is együtt dolgoznak majd.

