Sebastian Vettel az idén utoljára versenyez Austinban, az év végén visszavonuló, a környezetvédelem iránt egyre inkább érdeklődő négyszeres világbajnoktól stílusosan búcsúznak el.

A Circuit of The Americas Vettel segítségével indította el új környezetvédelmi programát, amelynek keretében összesen 296 fát ültetnek el a pályán.

This afternoon COTA launched our environmental initiative with the help from 4-time world champion, @sebastianvettel.



296 trees will be planted throughout the ATX community, in honor of the total amount of @f1 races Vettel will reach at this weekend’s USGP. #USGP pic.twitter.com/abimyo8IR0