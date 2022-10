Az Amerikai Nagydíj hétvégéjére időzítette új névadó szponzorának bejelentését a Haas: 2023-tól MoneyGram Haas F1 Team néven szerepel majd az alakulat.

A MoneyGram egy texasi székhelyű vállalat, különböző fizetési és átutalási szolgáltatásokat biztosít világszerte. A szerződés “több millió dollár” értékű és több évre szól, pontos összeget természetesen nem közöltek.

A MoneyGram érkezése miatt minimálisan az autó festése is változik, egy kis ízelítőt már mutatott is róla a csapat.

Introducing the new MoneyGram Haas F1 Team! 🚨



We are thrilled to announce that @MoneyGram will become our new title sponsor for the 2023 season and beyond 🤝#HaasF1 #MoneyGramDrivesYou pic.twitter.com/miuXJRtB2k