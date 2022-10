Mindössze fél kört teljesített a mezőny a Forma-1-es Japán Nagydíjon, majd azt félbeszakították Carlos Sainz balesete, valamint a lezúduló csapadékmennyiség miatt. Nagy port kavart azonban az elnyúló, piros zászlós megszakítás alatt, hogy Carlos Sainz autójának mentését ugyan biztonsági autó alatt, de annak figyelembevétele nélkül kezdték meg, hogy a bokszutcából visszatérő Pierre Gasly utolérte volna a sort, így a francia a Ferrarit mentő daruskocsi mellett suhant el az AlphaTaurival.

Gasly az eset után már a csapatrádión kifakadt, mint mondta: „Mit keres a traktor a pályán? K*rvára meghallhattam volna! Mellett mentem el… Ez elfogadhatatlan! Emlékezzünk csak vissza, mi történt… Nem hiszem el!”

Sainz fedélzeti kamerájából ráadásul még rosszabbul néz ki a helyzet, mert nemcsak a versenyzőkre, hanem láthatóan a pályabírókra nézve is veszélyes volt:

Bro this angle is even worse… how did the FIA let this happen #Gasly #SuzukaGP pic.twitter.com/VjRse2JrJI

