Bár Szuzukába még szívesen visszatérne, év végi visszavonulása előtt utoljára vesz részt a Forma-1-es Japán Nagydíjon Sebastian Vettel. A négyszeres világbajnok ráadásul a szombati kvalifikáción egy rossz sorozatot is lezárt, hiszen egy kilenc hétvégét felölelő hiátus után jutott be újra a Q3-ba, ami a leghosszabb volt a jelenlegi mezőnyben.

Az Aston Martinnal így a kilencedik helyről indulhat, mégsem felhőtlen a német boldogsága. „Nem bánom a visszavonulást, de az ilyen körök egy kicsit az ellenkezőjét éreztetik velem. De nem bánom, mert várom, mit hoz a jövő, amiatt viszont szomorú vagyok, itt ez az utolsó alkalom” – bánkódott a Sky Sports F1 kamerái előtt.

„A szombati nap más itt egy kicsit, mert akkor szárnyalhatsz igazán, míg vasárnap több üzemanyag van az autóban, így másra terelődik a figyelem. Továbbra is messze vagyunk az első helytől, de különleges érzés fog el az autóban, ha az könnyű és a gumik is frissek” – tette hozzá Vettel, megjegyezve, hiába az 1,2 másodperc hátrány, mégis mosolygott a kör végén.

„Ha nem nézünk az eredményjelzőre, akkor nagyjából ugyanaz az érzés, mennyire örültem a mai köreimnek, illetve az utolsónak. Imádom ezt a pályát, mert úgy érzed, jobban élsz itt. Minden alkalommal mosolyt csal az arcomra, amikor az autóval, majd magammal küzdök az első szektorban.”

Vettelt komoly érzelmi kötelék köti a japán pályához, hiszen 2011-ben itt szerezte meg második világbajnoki címét a Red Bull-lal – ahogyan arra most Max Verstappennek is esélye van. A német a bajnoki ünneplésen túl négy győzelmet és öt pole-t is jegyez Szuzukában, így nem véletlen, hogy utolsó gyors köre után a következőket mondta csapatának a rádión:

Srácok, jó kör volt, nagyon élveztem. Ez a pálya pedig sokkal jobb bármelyik másiknál. Köszönöm! Köszönöm, Szuzuka, köszönöm! Hiányozni fog ez a hely, de még ott lesz a holnapi futam.

Az, hogy Vettel jól érzi magát Japánban, az Aston Martinnak is jól jöhet, mely a konstruktőri hetedik helyért van harcban a Haasszal és az AlphaTaurival. A 35 éves versenyző reméli, az AMR22 nagyobb hátsó szárnyai sokat hozhatnak a konyhára, különösen akkor, ha leszakad az ég.

„Talán segíteni fog, majd meglátjuk, ahogyan azt is, mi fog történni. Nincs mit veszítenünk. Rendben, szoros a bajnokság, és nyilván a konstruktőri és az egyéni bajnokságban is pontokat akarunk szerezni, de papíron nem ez a legjobb pályánk. A mai napunk viszont jól sikerült, szóval miért ne sikerülhetne jól a holnapi is?” – tekintett előre.