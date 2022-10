A várakozásoknak megfelelően az időjárás átrajzolta a Forma-1-es Japán Nagydíj második szabadedzésének tervezett menetét: a 16 Celsius-fokos levegő-, a 19 Celsius-fokos aszfalthőmérséklet, illetve a pályára (ismét) lezúduló eső nem tette lehetővé, hogy a mezőny kipróbálja a Pirelli 2023-ra szánt gumiabroncsait. A körülményektől függetlenül azonban 90 perces maradt a gyakorlás időtartama.

Az, hogy a versenynaptárba két év kihagyás után visszatérő Szuzukában maradt az eső, a csapatok programjára is hatással volt, ami leginkább abban mutatkozott meg, hogy eleinte igencsak gyér volt a forgalom a pályán. Az első mért körre közel tíz percet kellett várni, ami végül Nicholas Latifitől érkezett, de azon nem sokkal később Carlos Sainz a Ferrarival jócskán, több mint 2,6 másodpercet javított. 1:49.615-ös idejével a spanyol sokáig maradt is az élen az eső fokozódásának köszönhetően, ami fél óra elteltével kezdett újra csillapodni.

P1 – Hamilton ⏱️ P2 – Russell ⏱️ @MercedesAMGF1 top the times as the drivers transition to the intermediate tyres 🟢 #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/UfrZPU6TOc

Ekkor a Mercedes pilótái adogatták egymás között az első helyet: bár úgy tűnt, George Russell nagyon erős időt futott, immár az intermediate gumikon, Lewis Hamilton nem maradt adós a válasszal honfi- és csapattársának, de a versenyzők egy ideig így is elmaradtak Fernando Alonso korábbi, edzéselsőséget érő, 1:42-es körétől. A mercedesesek pingpongozásába idővel a címvédésre készülő Max Verstappen is beszállt, egy-egy körével ideiglenesen az eredményjelző tetejére ugorva.

Hiába javultak ugyanakkor a körülmények, a vízátfolyások továbbra is alaposan megnehezítették a versenyzők dolgát: előbb Cunoda Juki nézte meg közelebbről a bukóteret a Degner-kanyarokban, majd Charles Leclerc mérte el a féktávot a visszafordítóban – a monacóinak némi küzdelem árán sikerült visszaevickélnie a sóderágyból, ezzel huzamosabb időre előcsalogatva a sárga zászlókat.

Slipping off at Suzuka 😬

Leclerc and Tsunoda hit the gravel but escape and make their way back to the track#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/FnUD8TfY6e

