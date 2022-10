Három év után tért vissza Japánba a Forma-1, a legendás szuzukai pálya nem csak a közönség, de a pilóták kedvence is szintkülönbségeivel, 18 kanyarjával és 5807 méteres hosszával. Az időjárás nem volt kegyes azonban a mezőnyhöz: 16 Celsius-fokos levegő- és 20 fokos aszfalthőmérséklet mellett szakadt az eső még fél órával a tervezett kezdés előtt is, az aszfalt csuromvizes volt. Esett még a 60 perc elindulásakor is.

Tekintettel arra, hogy a hétvége érdemi részében az időjárás jobbnak ígérkezik, nemigen kapkodták el a boksz elhagyását a versenyzők. A pályán rengeteg vízátfolyás is volt, ennek ellenére szűk öt percet követően Kevin Magnussen volt az első fecske a pályán a Haas-szal. Nem hagyta ezt annyiban a hazaiak kedvence, Cunoda Juki szintén megmutatta magát az AlphaTaurival.

A kezdeti lelkesedés hamar alábbhagyott, majd ismét megjött: voltak még pilóták, akik rövid időre kigurultak, de negyed óra elteltével megélénkült a forgalom és többen is megemlítették, hogy akár az átmeneti abroncsok számára is alkalmas lehetett volna a pálya – annak ellenére, hogy látszólag rengeteg víz volt még az aszfalton.

Az első látványosabb hibára meglepően sokat, majdnem 35 percet kellett várni. Kevésbé volt már meglepő, hogy a pályán kívüli kirándulást Nicholas Latifi ejtette meg a Williamsszel. A túra nem volt túl hosszú, hamar visszagurult a pályára a kanadai. Nagyjából ekkor kerül elő az intermediate abroncs, Max Verstappen Red Bulljára kerültek fel a zöld oldalfalú gumik.

Az utolsó negyed órában ismét szakadni kezdett az eső, az idők is lassultak és többen is csúszkáltak. Charles Leclerc egyszer egészen mélyre csúszott egy sóderágyba, de megúszta végül az incidenst. Tíz perccel a leintés előtt elnémult a pálya, igencsak megnyíltak az égi csapok.

Leclerc goes off at Spoon as conditions become more and more treacherous 🌧️#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/o7cplkPML0 — Formula 1 (@F1) October 7, 2022

A leintésig néhány autó visszatért még rövid időre, javítás azonban nem volt már. Így Fernando Alonso nyerte a gyakorlást a Ferrari párosa, Carlos Sainz és Leclerc előtt. Esteban Ocon követte őket a másik Alpine-nal, de az eredményeket nem kell iránymutatásként venni a hétvége folytatását tekintve.

Mick Schumacher a leintés utáni percekben, a bokszba visszafelé menet vágta falnak a Haas autóját, alaposan összetört a versenygép.

Schumacher slides off at the end of the session He was on his way back to the pit lane but crashed into the barriers #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/y8p1xfhcay — Formula 1 (@F1) October 7, 2022

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik magyar idő szerint 8 órától. Amennyiben javul az idő, úgy az a gyakorlás másfél órás lesz.