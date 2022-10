Szombaton még Lewis Hamilton volt az időmérő edzés egyik legnagyobb meglepetése, ám a harmadik rajthelyet nem tudta érdemi eredményekre váltani a rendhagyó Szingapúri Nagydíjon. A hétszeres Forma-1-es világbajnok két kritikus pillanatban is rontott: előbb Carlos Sainzot támadva csúszott ki a pályáról és törte meg a Mercedest, majd Sebastian Vettellel csatázva is bakizott, ami újabb pozícióvesztéssel járt.

„Úgy gondolom, jól kezdtük a hétvégét, de nagyon balszerencsésen zártuk” – mondta a Sky Sports F1-nek a kilencedik helyen leintett brit. „Nyilvánvalóan nehéz volt előzni, el is fékeztem magam a 7-es kanyarnál. Amikor ilyenek történnek, úgy érzed, kicsit összeszorul a szíved. De utána újra talpra állsz, és próbálkozol tovább. Nem a mai volt a legjobb nap, de inkább a jövőbe próbálok tekinteni.”

The tricky track conditions even caught out Lewis Hamilton! 💥#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/7ZbvJjUkxJ

— Formula 1 (@F1) October 2, 2022