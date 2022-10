2021 óta néhány Forma-1-es helyszínen felbukkan a W Series mezőnye is. A női formaautós sorozat eredeti célja az lenne, hogy a gyengébbik nem legtehetségesebb versenyzőit jobb lehetőséghez juttassa, akár egy Forma-1-es üléshez is hozzásegítse. A széria eddig azonban semmilyen hozzá fűzött reményt nem váltott be, és nagyon úgy tűnik, hogy már nem is fog.

Könnyen lehet ugyanis, hogy a Szingapúri Nagydíj hétvégéje lesz számukra az utolsó. Versenynaptáruk szerint a szezon nem érne még itt véget: egy amerikai túra lett volna a programjukban, azonban a The Telegraph jelentése szerint ez meghiúsulhat pénzügyi okok miatt. A széria ugyanis jelentős összegekkel tartozik a hitelezőknek azok után, hogy befektetői oldalról nem érkeztek meg a várt összegek.

A helyzet olyan súlyos, hogy valószínűleg a széria győztese sem fogja megkapni a neki egyébként jogosan járó 500 ezer eurós díjazást, melyet aztán karrierjére fordíthat. Már Szingapúrban sem alakultak zökkenőmentesen a dolgok: a pénteki szabadedzés közvetítése is elmaradt a spórolás miatt.