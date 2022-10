Csak nyolcadik lett a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj szombati kvalifikációján Max Verstappen, miután a Q3 végén egyetlen körét sem tudta befejezni. Az utolsó előtti végén ugyanis elvetették vele, mondván, van idő még egy körre, majd az utolsó kör végén a bokszba rendelték, mivel fogytán volt az üzemanyag a Red Bullban.

„Miután az utolsó köröm közben kihívták a bokszba, akkor jöttem rá, mi folyik itt” – mondta a történtek után a holland a Sky Sports F1-nek. „Kifogyott az üzemanyag, ami hihetetlenül frusztráló, és ennek nem lenne szabad megtörténnie. Ha nincs elég üzemanyag, értelemszerűen nem tervez megtenni hat kört.”

„Ezt korábban látnunk kellett, így most nem örülök” – tette hozzá Verstappen, aki a Q3 végén káromkodva vette tudomásul a fejleményeket. „Természetesen ez mindig csapatsport, így én is hibázhatok, és ugyanúgy a csapat is követhet el hibákat, ezek azonban sosem elfogadhatóak. Lehet tanulni belőlük, de nagyon rosszak, ha őszinte akarok lenni. Nem lenne szabad ilyeneknek megtörténniük” – nyomatékosította álláspontját.

Amennyiben egy esetleges vizsgálat esetén nem találnak elegendő üzemanyagot Verstappen autójában, akár ki is zárhatják a hollandot az időmérőről. Ez esetben a rajtrács végéről vághatna neki a vasárnapi futamnak, ami majdnemhogy egyet jelentene azzal, hogy a jövő hétvégi Japán Nagydíjnál előbb nem dől el a világbajnoki cím.

Bár arra eddig is meglehetősen halványak voltak az esélyek, hogy a címvédő akár már ezen a hétvégén bebiztosíthassa második vb-trófeáját: