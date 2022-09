Az első szabadedzésen még a nap is sütött, de a második szabadedzés már teljes sötétségben, lámpák fényénél zajlott a Forma-1-es Olasz Nagydíj pénteki napján. Az estébe haladva a hőmérsékletek is csökkentek valamennyit: a levegő 29, az aszfalt 33 Celsius-fokra csökkent.

Az edzést két Red Bull és a Ferrari egy-egy versenyzője nem tudta időben elkezdeni: Sergio Perez autójában a hajtás szűnt meg az első edzés végén, míg Charles Leclerc már az első edzésen is állt közel fél órát fékhiba miatt, és ezúttal is időt veszített. Max Verstappennél nem lehetett tudni, mit kellett szerelni.

A többiek viszont nem tétlenkedtek, több hibát is vétettek a pilóták. Sebastian Vettel (Aston Martin), Kevin Magnussen (Haas) és Pierre Gasly (AlphaTauri) csak a menekülőútra csúsztak ki egy-egy elmért féktávon, George Russell pedig megismételte azt az elfékezést ugyanabban, amit az első edzésen is láthattunk tőle. Ezúttal azonban a Mercedes nem ért hozzá a falhoz, az autónak megint nem esett baja. Mindezt 20 perc alatt hozta össze a mezőny.

Verstappen lépett pályára először azok közül, akiknek hosszasan szerelni kellett autóját, 20 perc eltelte után kezdett munkához a holland. Előbb Perez, majd Leclerc is követte is őt néhány perc múlva, de összességében értékes idő esett ki nekik. Hasonlóan járt Cunoda Juki is, csak ő az edzés utolsó 25 percében nem tudott részt venni az AlphaTaurival az üzemanyagrendszer problémája miatt, de a csapattárs Gasly sem járt jól, neki a bokszban kellett lefújni az autóját 20 perccel a leintés előtt, ami egyik pillanatról a másikra kigyulladt a légbeömlő mellett.

Replays show Gasly’s car catch fire as he comes into the garage. Team quick on hand with fire extinguishers and Pierre is out the car 😳 #SingaporeGP pic.twitter.com/jAbOFdj1ip

— WTF1 (@wtf1official) September 30, 2022