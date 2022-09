3 – ennyi hét telt el az Olasz Nagydíj, illetve ennyi év telt el az utolsó Szingapúri Nagydíj óta. Az európai szezon végével Ázsia felé vette az irányt a visszatérő Forma-1, a 2022-es év 17. állomása az 5063 méter hosszú, 23 kanyarból álló Marina Bay aszfaltcsík, ahol a legfontosabb eseményeket villanyfényes körülmények között tartják.

Az első szabadedzésen azonban még a lemenő nap fénye is derengett, miközben a pilóták 29 Celsius-fokos levegőhőmérséklet mellett kihajtottak a 38 fokos, az idei évre megújult aszfaltra. Köztük volt Alexander Albon is, aki visszatért a Williamshez vakbélgyulladása után.

Mivel versenycélokra ritkán használt utcai pályáról van szó, melyet még újra is aszfaltoztak, az első percek a határok kereséséről szóltak – leszámítva Charles Leclerc-t, aki első körében rögtön fékproblémákra panaszkodott, és a bokszban várakozott. Hibából nem láttunk sokat: a falak közelsége ellenére autótörés eleinte nem volt, habár George Russell konkrétan orral nekiment a falnak az első negyedórában. Szerencséjére Mercedese első szárnya sértetlenül megúszta a puha TecPro-fallal történő találkozást.

That was CLOSE George! 😲 The Mercedes driver taps the barrier as he locks up Back to the pits he goes #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/nfhRbajwXp — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

Leclerc végül csak nem sokkal féltáv előtt tudta elhagyni a bokszutcát – ezalatt az élen a születésnapos Max Verstappen a Red Bull-lal jelentősen elhúzott köridőben.

20 perccel az edzés vége előtt végül megtört a jég az Aston Martin Lance Stroll alatt, a kanadai pilóta az 5-ös kanyarban vágta a falnak autója bal hátsó kerekét, ami rögtön kitört. Percekkel korábban Carlos Sainz alatt is megúszott ugyanitt a Ferrari, mindkettejük dolgát versenygépük pattogása nehezítette meg.

Lance Stroll is going very slowly 👀 It looks as if the Canadian driver has had a moment with the barriers on-track! #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/SImxST7GK7 — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

Gyors takarítás után negyed órája maradt a mezőnynek a javításra. Sainz nagyot kockáztatott az utolsó kanyarban is, majdnem belecsúszott a falba egy alkalommal, és Verstappen is hibázott az egyik féktávon.

CARLOS 🤯 The Spaniard is just defying all the odds in Singapore at the moment, pushing incredibly hard!!! 😅😅😅#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/euaOde6lDX — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

A mini-tűzijátékra a leintésig kellett várni: Lewis Hamilton a semmiből az élre repítette a Mercedest úgy, hogy az edzésen többször is az autó vezethetetlenségére panaszkodott. A hétszeres világbajnok 84 ezreddel végzett Verstappen előtt, a harmadik Leclerc lemaradása 4 tizedmásodperc volt. Sergio Perez lett a másik Red Bull-lal a negyedik, akinek épp a bokszutca bejárata előtt támadtak hajtásgondjai az idő lejárata előtt néhány perccel.

Max finds himself pushing a bit too hard and runs deep 😲 The Dutchman is forced into a quick pirouette to continue on 🔄#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/E8gR4p3fGP — Formula 1 (@F1) September 30, 2022

George Russell a másik Mercedesszel, illetve Sainz az 5-6. helyen már egy másodperc feletti lemaradással fejezték be az edzést. A legjobb tízbe befért még a Szingapúrba új padlólemezzel készülő Alpine mindkét versenyzőjével, illetve autótörése ellenére Stroll is.

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik magyar idő szerint 15 órától.