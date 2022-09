A 2022-es Forma-1-es szezonban minden csapatnak két alkalommal lehetőséget kell biztosítania kezdő, F1-es tapasztalattal minimálisan rendelkező pilótáknak arra, hogy vezethessenek aktuális versenygépeket egy hétvége keretein belül. Az év eddigi részében nem voltak túl aktívak az istállók ebből a szempontból, sokaknak van még elmaradása.

Közéjük tartozik a Ferrari is, akik most bejelentették, hogy mikor kezdik törleszteni adósságukat. Először az Amerikai Nagydíj első szabadedzésén láthatunk új arcot a maranellóiak idei autójának volánjánál, mégpedig Robert Svarcmant. A pilóta korábban orosz színekben versenyzett a Forma-2-ben, azonban születési helyének köszönhetően izraeli állampolgár is. Ennek köszönhetően nem jelent problémát nemzetisége az egyébként a közel-keleti országban is nevelkedő 22 éves pilótának.

A Ferrari egyelőre nem árulta el, hogy Svarcman Charles Leclerc vagy Carlos Sainz helyét foglalja-e majd el. Az ifjonc korábban még nem vett részt F1-es hétvégén aktívan, eddig csak a bokszutca árnyékából figyelhette az eseményeket.