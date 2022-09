A Forma-1-es Olasz Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

Annak ellenére, hogy csak a 18. rajtkockából indulhatott a spanyol, hajszálon múlt Carlos Sainz dobogója a Forma-1-es Olasz Nagydíjon. A Ferrari pilótája nem is rejtette véka alá a véleményét: úgy gondolja, ha nem jön be a verseny végén a biztonsági autó, akár fel is állhatott volna csapattársa, Charles Leclerc mellé a dobogóra.

„Jó érzéseket hagyott bennem a futam, főleg azért, mert igazság szerint gyorsabb tempóra is képes voltam, mint amire számítottam” – értékelt a leintés után Sainz a Motorsport.com spanyol kiadásának hasábjain. „Nagyon gyorsak voltunk, így körönként meg tudtam előzni legalább egy autót, így viszonylag kevés időt veszítettem, és gyorsan fel tudtam zárkózni George [Russell] mögé, és ez volt a cél.”

„A rossz az, hogy ő ekkor már elég messze volt. Próbáltam elkapni őt, és sokat hoztunk rajta, amíg nem jött a biztonsági autót. Anélkül az utolsó körre talán utol is érhettem volna, az pedig már nem derül ki, hogy meg is előzhettem volna-e. De 1,3-1,4 másodpercet hoztam rajta körönként, és a szimulációk alapján a válasz az, hogy igen. Ennek ellenére jó móka volt, mert jókat előztem.”

Olaszországi negyedik helye után Sainz úgy érzi, a Ferrari előrébb lépett, és reméli, ez – büntetések nélkül is – fordulatot hozhat az idény hátralévő hat hétvégéjére. „Úgy gondolom, ezen a hétvégén közelebb voltunk, a büntetésem nélkül, egy vegyes stratégiával akár Maxot [Verstappen] is nyomás alá helyezhettük volna” – vélekedett bizakodóan az egyszeres nagydíjgyőztes.