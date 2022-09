Jól tartotta magát de Vries a nyolcadik helyen, miközben csapattársa, Latifi a tizedikről a 17. helyre esett vissza. Pereznél be kellett iktatni egy bokszkiállást, jobb első fékje kigyulladt és ezen egy rögtönzött kerékcsere sem segített.

LAP 8/53

Perez pits for hard compound tyres but his brakes look hot and are smoking. The Mexican heads back out onto the track in P20 #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/cjGFUvAB9W

— Formula 1 (@F1) September 11, 2022