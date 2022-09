A Forma-1-es Holland Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

A Forma-1-es közvélemény is megosztott a témában, de úgy tűnik, hogy valóban már csak a Nemzetközi Automobil Szövetség engedélyén múlik, hogy 2023-ban olyan pilóta is a mezőny tagja legyen, aki nem is szerezte meg az “F1-es jogsit”, azaz a szuperlicenszet. Az IndyCarban versenyző Colton Herta jövőre az AlphaTaurinál ülhet Pierre Gasly helyére, aki az Alpine üres ülését foglalhatja el.

Mindezt nem is titkolja Helmut Marko, a Red Bull motorsportfőnöke. “Minden csapatot és felet beleértve megegyeztünk” – jelentette ki az osztrák szakember a Holland Nagydíj leintése után. “Először egy határozott válaszra van szükségünk, és Monzára meglehet minden” – célzott az FIA szerepére.

Marko kiemelte, hogy az összes csapat és fél alatt az Alpine-t, illetve Gasly-t is értette, nem csak Herta oldalát. “Megnéztük a szabályokat és beszéltünk az FIA-val is. Semmi észszerűtlen nincs ebben. Hét IndyCar-versenyt nyert, azokat lehet Forma-1-es versenyekhez hasonlítani szerintem. Szégyen lenne, ha nem kapna szuperlicenszet” – tette hozzá.

Az Alpine és az FIA az üggyel kapcsolatban nem nyilatkozott, bár értesülések szerint a franciák készülnek alternatív tervekkel, ha Gasly-t mégsem engedné el a Red Bull, mert Herta nem kapott külön engedélyt.