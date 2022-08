Míg Max Verstappen a 14. helyről rajtolva játszi könnyedséggel húzta be a Forma-1-es Belga Nagydíjat, a mögüle rajtoló Charles Leclerc csak a hatodik helyig tudott felzárkózni. Ebben közrejátszott, hogy már az első körökben gondjai voltak, mert egy, a jobb első fékhűtőbe beszoruló sisakrostély-fólia miatt egy kényszerű bokszkiállást kellett megejtenie, így kezdhette elölről a felzárkózást.

Ahogyan kitisztult a verseny képe, Leclerc-nek egy ötödik hely körvonalazódott, de – látva a holland megállíthatatlanságát – a Ferrari még kísérletet akart tenni arra, hogy legalább a leggyorsabb körért járó bónuszpontot elhappolja Verstappentől. Bár a monacói ódzkodott a gondolattól, aminek hangot is adott a csapatrádión, a csapat utasítására végül kijött friss abroncsokért.

🆑 : I would not risk it this time but if you really want to try it- but I would NOT risk it.

Xavi : So, box now box.

Why…… pic.twitter.com/6TRuLP1r1o

