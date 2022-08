F1: Már a Mercedes is jobb a Ferrarinál

Vezess Csapatrádió 2022/14

A Vezess Csapatrádió idei 14. adásában a Magyar Nagydíjon látottakkal foglalkoztunk. Max Verstappen a Red Bull-lal szinte érinthetetlen volt, több hátráltató tényező ellenére is győzött. A Ferrari kihagyta a hungaroringi ziccert, a Mercedes pedig bizonyította, hogy velük is számolni kell - inkább előbb, mint utóbb. Mindezek mellett kitértünk el Sebastian Vettelre és Fernando Alonsóra is.