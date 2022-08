Emlékezetes győzelmet aratott Max Verstappen a Hungaroringen, a Red Bull hollandja a tizedik helyről rajtolva nyerte meg a Forma-1-es Magyar Nagydíjat. Számos tényező kellett ehhez, többek között a Ferrari taktikai vaksága, melybe az energiaitalosok is kis híján beleszaladtak.

“A rajtrácson változtattunk a stratégián” – mesélte a leintést követően Christian Horner csapatfőnök. “A rajtrácsra menet mindkét pilóta küszködött azzal, hogy felmelegítse a keményebb gumikat.” Verstappen és Sergio Perez egyébként sok más versenyző mellett el is fékezték abroncsaikat a 2-es kanyar féktávján a rajtrácsra kivezető körön.

The pit lane is open and the drivers are on track…

Lock-ups galore at Turn 2! 😮#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/b8w72dS3So

— Formula 1 (@F1) July 31, 2022