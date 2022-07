Bármilyen néven is hívják, a Force India/Racing Point/Aston Martin mindig is szerette feszegetni a határokat, ami az autójuk szabályosságát illeti. Nem mintha a többi istálló nem menne el a végsőkig autójuk teljesítményének növelése érdekében, de a silverstone-i alakulatnak nem egyszer kellett már felelnie ezek miatt a Nemzetközi Automobil Szövetség előtt.

Idén már egyszer kikiáltották őket zöld Red Bullnak, ám a koncepcióváltás nem hozta meg nekik az áhított azonnali sikert. A Forma-1-es Magyar Nagydíjon ismét róluk beszél a paddock egy újítás miatt: hátsó légterelőjüket úgy alakították ki, hogy a vízszintes elemek egyikét oldalról egy-egy oldallapnak tűnő alkatrész veszi körbe.

Y más detalles de las nuevas pletinas del ala trasera del Aston Martin

And more details of the new Aston Martin rear wing sideplates https://t.co/ODRASzn1lS pic.twitter.com/ZNJE0U1bXO

