A Magyar Nagydíj augusztus eleji, később július végi időpontjának köszönhetően hagyományosan a szezon egyik legforróbb, általában száraz versenye.

A múlt héten tomboló kánikula alapján gondolhattuk, hogy újabb pokoli hétvége vár az F1-re a Hungaroringen, ám már a hét elején enyhült egy kicsit az idő – az ország túlnyomó részén esett is –, a hétvégére érkező hidegfront pedig a jelenlegi előrejelzések szerint szombaton és akár vasárnap is csapadékot vihet magyar F1-es pályára, a Magyar Nagydíj 37. kiadására.

Viszonylag ritka – bár az elmúlt évtizedben már gyakoribb – dolog ez, ám szinte mindig meg is keveri a dolgokat. Lássuk, mi is történt az eddigi esős hungaroringi hétvégéken.

2006

A Forma-1 kerek 20 versenyt tudott le nálunk vizes körülmények nélkül, ám 2006-ban a futam napjára leszakadt az ég, ráadásul nem pusztán esett, hanem szokatlanul hűvös is volt, a Hungaroringen leginkább a belgiumi Spára jellemző viszonyok uralkodtak.

Az eső rendesen meg is kavarta a dolgokat. Már a rajtrács is furcsán festett: a pole-ból a mclarenes Kimi Räikkönen indulhatott, a címvédő Fernando Alonso viszont csak a 15., a ferraris Michael Schumacher a 12. helyről kezdett, mindketten a szabadedzéseken elkövetett kihágások miatt kaptak büntetést. A hondás Jenson Button a 14. helyről indult, ő motorcsere miatt került hátra.

A vizes pályán őrületes első körök zajlottak, Schumacher gyorsan tört előre, de Alonso még nála is elképesztőbb rohamot mutatott be, nem sokkal később már a hétszeres bajnok németet is leiskolázta egy külső íves előzéssel. Miután Räikkönen és a McLarennél a a teniszsérülése miatt hiányzó – pontosabban a motorbalesete miatt kirúgott – Juan Pablo Montoya helyére beültetett tesztpilóta, Pedro de la Rosa is kiment kereket cserélni, Alonso átvette a vezetést.

Schumacher később ütközött a renault-s Giancarlo Fisichellával, míg az átmeneti körülmények között megtáltosodott Button sorra előzte a riválisokat. Räikkönen David Coulthard és Schumi 1998-as spái ütközését idézően rohant bele az őt elengedni próbáló Vitantonio Liuzzi Toro Rossójába, mindketten kiestek.

Az élen Alonso és Schumacher haladt, de a baleset miatt beküldött biztonsági autóval Button nyert, ő nem ment ki, a 2. helyre kerül. A renault-s spanyolnál aztán beütött a krach: a száraz gumikra való cseréjénél a jobb hátsó kerekét nem rögzítették rendesen, kiesett.

A hajrában Schumacher az átmeneti esőgumikon nem bírt a többiekkel, miközben az élen haladó Button már senkitől sem zavartatva haladt a cél felé, így de la Rosa és a BMW-s Nick Heidfeld került mögé a 2-3. helyre.

Button Forma-1-es pályafutása első győzelmét aratta, de la Rosa első és egyetlen dobogós helyezésének örülhetett, míg Heidfeld a BMW Sauber első dobogós helyezését hozta. A BMW-től kirúgott Jacques Villeneuve helyén első F1-es versenyén szereplő Robert Kubica is pontszerző helyen ért be, de a lengyelt utólag kizárták, mert az autója túl könnyűnek bizonyult a mérlegelésen.

2011

A legközelebbi nedves versenyre két évtized helyett mindössze 5 évet kellett várni, 2011-ben újra csak nedves volt az aszfalt a Hungaroringen. Az eső a futam elején, majd később, a táv háromnegyedénél is hullott.

Az élről a Red Bul-os Sebastian Vettel rajtolt, a mclarenes Lewis Hamilton pedig űzte-hajtotta Vettelt, akit a hatodik körben hibázásra is kényszerített. A német a felfestésre hajtva megcsúszott az angol rivális megelőzte, sőt annak csapat- és honfitársa Button is felzárkózott rá.

A később újra rákezdő eső megtréfálta a szuperlágy gumikon hajtó Hamiltont: megpördült a sikánnál, és nagy igyekezetében visszafelé, a forgalommal szemben autózott, amit a szabályok szigorúbban tiltanak, amiért bokszutca-áthajtásos büntetést kapott.

Hamilton büntetésével együtt pilóták összesen 88-szor tértek be vagy hajtottak át a hungaroringi bokszutcán a verseny alatt, ami 2011-es rekord lett.

A mezőny szinte minden tagja hibázott aznap, tulajdonképpen csak Button teljesített tiszta versenyt a vizes, de felszáradó pályán, jutalma pedig – 200. futamán – egy újabb hungaroringi győzelem lett. Mögötte Vettel és a ferraris Alonso ért be.

F1 2011 Hungary Race Highlights

2014

Pár év múlva nagyon hasonlóan alakult az időjárás: a futamot megelőzően már eláztatta az eső a pályát. A rajt előtt háromnegyed órával szakadt le az ég a Hungaroringen, de a zápor olyan gyorsan ment is, ahogy jött. A vizes pályán a felvezető körökön az autók még teljes esőgumin is ki-kiszaladtak, de a rajtrácsra már az átmeneti, zöld jelölésű Pirellikkel álltak fel.

A gyorsan száradó, félig-meddig vizes aszfalt mindenkinek feladta a leckét, de a körülmények jó lehetőséget is adtak az ügyesebb pilótáknak. Az élről a bajnoki éllovas Nico Rosberg indult, mögüle a williamses Valtteri Bottas, a két Red Bull-os, Sebastian Vettel és Daniel Ricciardo, majd Fernando Alonso következett.

A pálya gyorsan száradt, a 4. körre már a DRS használatát is engedélyezték, de újabb zápor közelített. Két, egymást követő biztonsági autós szakasz keverte meg a mezőnyt, ráadásul egyesek már slickeken, mások még átmeneti esőgumikon vezettek.

Ekkor Nico Hülkenberg esett ki, miután az utolsó kanyarban ráfutott Force Indiá-s csapattársára, majd a bukótérben végezte – Sergio Perez nem sokkal később a célegyenesben pördült meg és csapódott a betonfalnak csapódott.

Féltávnál majdnem ugyanezt mutatta be Vettel a Red Bull-lal, amivel át is adta helyét a mercedeses Hamiltonnak.

Féltávnál, a 35. körben Alonso vezetett, mögötte Hamilton, utánuk Ricciardo következett. A Red Bull ausztrálja az 55. körben friss gumikat vett fel, majd a hajrában előbb Hamiltont, majd Alonsót is levadászta. Az idény addigi legjobb futamát láttuk.

2016

2016-ban csak a szombat kvalifikációt „borította” az eső, de azt alaposan. A tervezett kezdés előtt 40 perccel szakadt le az ég a mogyoródi pályán, és 14 órára sem állt el, ezért csúsztatták a kezdést.

A Q1-ben végül a víz és balesetek miatt négy piros zászlós szakaszt láttunk, ráadásul összesen 11 pilóta nem teljesítette a 107%-os beugró időt, amitől a versenybírók a rendkívüli körülmények miatt el is tekintettek.

A pole végül a mercedeses Nico Rosbergé lett, de ez is csak este fél nyolcra derült ki, miután a stewardok tisztázták, hogy a német megfelelően lassított a Q1-ben az Alonso megpördülése miatt lengetett dupla sárgáknál.

2020

Két évvel ezelőtt, a koronavírus-járvány miatt mindössze az idény harmadik fordulójaként, természetesen üres lelátók előtt rendezett Magyar Nagydíjon újra csak a rajt előtt öntözte az eső a pályát – a nedves aszfalt komoly kihívást jelentett, a 7. rajtkockába felállni kívánó Max Verstappen a kivezető körén a gumifalba is csúszott a 12. kanyarnál, ám a startra sikerült kijavítani az autóját.

A pálya aztán a verseny során felszáradt, a csapadék már nem játszott szeret, végül Hamilton győzött, mögötte Verstappen, valamint Valtteri Bottas ért be a másik Mercedesszel.

2021

Tavaly viszont már nem ért célba a finn: az utolsó mercis szezonját töltő Bottas óriásit kuglizott a rajt után a nem sokkal korábban eleredt eső miatt nedves aszfalton. A vizes pályán lassan induló, majd a féktávot csúnyán elmérő Bottas az első kanyar előtt belecsúszott a mclarenes Norrisba, aki Verstappent is kiütötte, igaz, ő sérüléssel ugyan, de folytatni tudta. A tömegbalesetben Bottas és Norris mellett búcsúzott ugyanakkor Sergio Perez, Charles Leclerc és Lance Stroll is.

Még szintén az esőnek, pontosabban a pálya felszáradásának köszönhettük az F1 történetének eddigi legfurcsább rajtját is: miután az első körös mészárlás miatt megszakították a körözést, az újabb állórajtra a mezőny még átmeneti gumival ment ki, ám a formációs kör végén 15-en úgy döntöttek, inkább slickekre váltanak, így az egy szem Hamilton állt fel a rajtrácsra, csak ő startolt onnan, amikor kialudtak a lámpák. Szürreális képeket láttunk.

A futamot a kezdeti káoszban előkeveredő, Hamilton elkerülhetetlen visszaesésével az élre kerülő alpine-os Esteban Ocon nyerte. A francia Damon Hillt (1993), Alonsót (2003), Buttont (2006) és Heikki Kovalainent (2008) követte a hungaroringi elsőzők sorában.

A hétvégén következő, 37. Forma-1-es Magyar Nagydíj történéseit – akár lesz eső, akár nem – természetesen végig követjük a Vezessen, ahogy a hétvége után, jövő hétfőn videós podcastünkben, a Csapatrádióban is kibeszéljük majd az újabb hungaroringi futamot.