2021-ben Esteban Ocon sikerével zárult a Forma-1-es Magyar Nagydíj, az Alpine francia versenyzője azonban nagyban köszönheti az időjárásnak is győzelmét.

Hosszú évekig a hungaroringi futam egyet jelentett a gatyarohasztó hőséggel, ám az elmúlt években nem egyszer bekavart némi csapadék. Erre az idén is megvan minden esély az előrejelzések szerint. A pénteki szabadedzéseken még kánikula várja a csapatokat, de a második gyakorláson némi esély mutatkozik arra, hogy a pálya térségében egy-egy zápor kialakuljon, viszont ez még nem garantálja azt, hogy a pálya fölé is megérkezik a csapadék.

Szombatra azonban hidegfront érkezik, melynek hatására a harmadik szabadedzésen és az időmérőn is nagy esély mutatkozik arra, hogy záporok, zivatarok érjék el a pályát. Száraz körülményekre kevés esély mutatkozik, bár időnként felszáradhat az aszfalt egy kis időre.

Vasárnap a verseny idejére változóan napos-felhős időre van kilátás, viszont a levegő hőmérséklete nem lesz magas. Ezen a napon is esély mutatkozik még egy-egy zápor kialakulására a Hungaroring térségében. Az északnyugati szél erős lesz, olykor akár egy-egy viharos széllökés is előfordulhat, ez jelentős mértékben hathat az autók viselkedésére a pálya több pontján is.