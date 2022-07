Az elmúlt években Sebastian Vettel nem egyszer megmutatta, hogy érdeklik a világ nagy problémái és foglalkozni kíván velük – legyen szó akár környezetvédelemről, akár egymás elfogadásáról. A gondokra legtöbbször sisakjával, illetve egy-egy póló felvételével hívja fel a figyelmet a német, ám volt, hogy tetteivel kihúzta a gyufát.

Ebből szeretne kevesebbet az Aston Martin csapatfőnöke, Mike Krack. A négyszeres világbajnokra Kanadában még a helyi politikusok is mérgesek lettek sisakja miatt, de az istálló főszponzorának, az Aramco olajvállalatnak is kínos volt az olaj miatti természetrombolást kiemelő mintázat. Az Aston Martin egyáltalán nem is kommunikált az új sisakról, Vettel pedig a futamon nem is ebben vezetett.

“Mindenkinek van véleménye erről” – célzott Vettel tevékenységére Krack. “Nem tehetünk szájkosarat az élsportolókra, akik intelligensek is. Sebastiant az elkötelezettségéért kritizálják, de ez nem fair. Amit csapatfőnökként szeretnék látni, az az, hogy Sebastian még szorosabban együtt dolgozik velünk és többet beszélünk cselekedetei előtt. Együtt többet is elérhetünk.”

“Például Sebastian megkérdezte, miért nem mehetnénk a reptérre és vissza csak elektromos autókkal. El is kezdtünk így menni” – emelte ki a luxemburgi szakember.