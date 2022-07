Nyári forróságban, 31 Celsius-fokos levegő- és 56 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 12. időmérő edzése a Paul Ricard versenypályán, a 2022-es Forma-1-es Francia Nagydíjon. A harmadik szabadedzésre fordult a pénteki erősorrend, és a Red Bull hollandja, Max Verstappen gyorsabbnak bizonyult, mint a Ferrari versenyzői.

A Q1-ben látszott, hogy Sergio Perez nem tudta utolérni tempó tekintetében a csapattárs Verstappent. Első mért körén azonban a holland is elmaradt Charles Leclerc legjobbjától, a Ferrari monacóija egy tizedmásodperccel gyorsabb volt a címvédőnél. A versenyzők olykor egymás dolgát nehezítették feltartásokkal, Verstappent például éppen Perez, a mercedeses Lewis Hamiltont pedig két kanyaron belül ketten is blokkolták.

Habár a ferraris Carlos Sainz és Kevin Magnussen a Haas-szal büntetésük miatt csak a mezőny végéről rajtolhatnak vasárnap, a spanyol egy mért körre azért kihajtott, hogy vasárnap a dán elől indulhasson. Sainz ideje bőven elég volt a továbbjutásra, így négy pilótára is kiesés várt.

Végül érdekes módon dőlt el a továbbjutás sorsa: Magnussen meggondolta magát és csak futott egy továbbjutást érő mért kört. Mick Schumacher alapvetően továbbjutott volna a megforgó Alexander Albon kárára, de a Haas németje egy helyen levágta a pályát, így kiesett és örülhetett a williamses. Búcsúzott még Pierre Gasly (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin), az utolsó körén majdnem megforgó Csou Kuan-jü (Alfa Romeo) és Nicholas Latifi (Williams).

A Q2 elején többen is használt abroncsokkal futottak egy biztonsági kört, köztük Leclerc és a Mercedes-pilóták is. A Red Bullosok új gumikat használtak, ahogy Sainz is, akik Magnussen ellen versenyzett a 19. helyért. A spanyol mindent feltekert egyetlen körén, és Verstappen addigi legjobbját 9 tizedmásodperccel verte.

A szakasz végén szinte az egész mezőny javítással próbálkozott Sainzot és Verstappent leszámítva. Végül nem jutott tovább Daniel Ricciardo (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Sebastian Vettel (Aston Martin) és Albon. Sainz és Magnussen a Q3-ba kerültek.

A Q3-as első felfutások Leclerc mindössze 8 ezredmásodperccel vezetett Verstappen előtt úgy, hogy Sainz igyekezett szélárnyékot húzni csapattársának. Perez a harmadik helyen már viszonylag messze volt tőlük, több mint 4 tizedmásodpercre. Őket Russell és Hamilton követte a két Mercedesben, több mint 1,2 másodperces lemaradással. A további sorrend: Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine), Cunoda Juki (AlphaTauri), Sainz és Magnussen pedig idő nélkül várták a finálét.

