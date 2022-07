A történelem is ismételte önmagát a Charles Leclerc győzelmét hozó Forma-1-es Osztrák Nagydíjon, pontosabban annak rajtja után: George Russell ugyanis négy kanyar után intézte el Sergio Pérez versenyét, aki az összeakadás eredményeként a sóderágyba csúszott, majd onnan körhátrányban folytatta a futamot a 25. körig, amikor kiállt.

„Egyértelműen előrébb voltam” – fejtette ki álláspontját az ügyben Pérez. „George-on múlt, hogy tudja-e kontrollálni az autóját, és nem tudta, így összeértünk. Mást már nem tudtam csinálni, hagytam neki elég helyet. Így is közel voltam már a kavicságyhoz, hogy biztosra menjek abban, van-e neki elég helye. Ami azt illeti, meglepő volt George-tól ez a manőver.”

PEREZ AND RUSSELL MAKE CONTACT, THAT LOOKED A LOT LIKE AUSTRIA 2020 #AustrianGP pic.twitter.com/LaMOZUaenS

The Russell – Perez incident at Turn 4 on the opening lap from Russell's POV.#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/d04zW4hhOu

— av (@formulaark) July 10, 2022