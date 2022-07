Napos időben, 19 fokos levegő- és 32 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1-es Osztrák Nagydíj második szabadedzése a Red Bull Ringen, melyre a rendhagyó menetrend miatt már az időmérő után került sor.

A pilóták ezúttal is 60 percig körözhettek, ám autójuk beállításait csak korlátozott keretek között módosíthatták az időmérő után életbe lépő parc fermé szabályok miatt. Emiatt az edzés főként a gumik megismeréséről, valamint a késő délutáni sprintre és a vasárnapi nagydíjra való felkészülésről szólt.

Látványosnak nemigen volt látványos a munka: a pilóták láthatóan nem feszegették a határokat, a mért idők jelentősen elmaradtak az időmérőn látottaktól. Egyedül a Mercedesnél volt komolyabb a tét: autóikat csak az edzés felétől tervezték pályára küldeni azok után, hogy pénteken mind Lewis Hamilton, mind George Russell ütközött, a versenygépeket pedig újjá kellett építeni. Hamiltonnál ráadásul kasztnit is kellett cserélni annak sérülése miatt. Ehhez képest Russell már 12 perc elteltével megtette első tapogatózó köreit a pályán.

