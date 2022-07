Tulajdonképpen egy kanyarig sem tartott a Forma-1-es Brit Nagydíj, mielőtt azt piros zászlóval félbeszakították volna. Az 1-es kanyar előtt Pierre Gaslyt szendvicsbe fogva akadt össze George Russell és Csou Kuan-jü, aminek következtében az Alfa Romeo azonnal felborult. A kínai versenyző ezután fejjel lefelé csúszott ki a pályára, majd az autó a gumifal és az amögötti szalagkorlát között állt meg.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) közlése szerint Csou megúszta külső sérülések nélkül az esetet, és úgy szállították az orvosi központba, hogy eszméleténél volt. Ugyanez a helyzet Alexander Albonnal is, akit már az 1-es kanyarban löktek meg, majd a keresztbeállt Williamst Cunoda Juki és Esteban Ocon is eltalálta. A legfrissebb hírek szerint a thai-brit pilótát elővigyázatosságból, további kivizsgálások végett kórházba szállították.

