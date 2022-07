Súlyos baleset történt a Forma-1-es Brit Nagydíj előtti F2-es főverseny második körében. Roy Nissany és Dennis Hauger először kerekeikkel összeértek, a koccanás hatására pedig utóbbi autója, a Red Bull-festésű irányíthatatlanná vált. Hauger a következő kanyar felé csúszott a füvön, egészen a hurka-kerékvetőig, mely egy méteres magasságig repítette a sérült versenygépet. Nissany ismét épp arra jött, aki eltalálta a levegőben repülő autót.

Scary F2 crash involving Dennis Hauger and Roy Nissany. Both drivers are ok. pic.twitter.com/q3OMxxO2oN

When will people learn?

We need to use a safer way to control track limits.

The halo has been one of the best safety systems to be introduced, let’s move forward with track limit policing too.

Don’t wait until someone is killed.#F2 #SausageKerb pic.twitter.com/WSwIKgowZT

