Annak ellenére, hogy a győzelemre is esélye volt, csak negyedikként fejezte be Charles Leclerc a Forma-1-es Brit Nagydíjat. A monacói versenyét az pecsételte meg, hogy a verseny utolsó negyedében elrendelt biztonsági autós fázisnál nem hívták ki a bokszba, miközben szinte mindenki más friss abroncsokat kapott a folytatásra – többek között ennek is köszönhető, hogy csapattársa, Carlos Sainz megszerezte első futamgyőzelmét.

„Jó helyzetben voltunk, ugyanakkor én kemény gumikon voltam, mindenki más lágyakon. Próbáltam mindent beleadni, de ez sem volt elég, ami nyilvánvalóan csalódást keltő” – nyilatkozott keserű szájízzel a leintés után Leclerc.

Mattia Binotto telling Charles Leclerc something after the race. pic.twitter.com/lqPAfdFX3j — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) July 3, 2022

A versenyt követően a kamerák is mutatták, hogy a korábbi vb-éllovas látszólag feszült hangulatban beszélget Mattia Binottóval, a Ferrari csapatfőnökével. „Csak jobb kedvre akart deríteni, ennyi” – zárta rövidre az esetleges spekulálásokat a látottak kapcsán.

„Még látnunk kell a teljes képet, a magam részéről csak a saját versenyemet látom. Én pedig úgy érzem, hogy sok időt veszítettem. Ezt azonban csak én látom így, és én sem láttam a teljes képet. Ugyanakkor nem akarom, hogy a fókusz a csalódást keltő versenyemre helyeződjön, elvégre a csapattársam először nyert a Forma-1-ben, ami nagyon különleges.”

Úgy, hogy a bajnokságot vezető Max Verstappent is csak a hetedik helyen intették le, még mindig 43 pont Leclerc lemaradása a hollanddal szemben, ráadásul második helyének köszönhetően Sergio Pérez is megelőzi őt kilenc egységgel.