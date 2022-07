Charles Leclerc a bajnokság harmadik helyéről, 49 pontos hátrányból várja a Forma-1-es Brit Nagydíj rajtját, és minél több jó eredményre lenne szüksége mind neki, mind a Ferrarinak, hogy újra harcban legyenek a bajnoki címért Max Verstappen és a Red Bull ellen.

Tudja ezt ő is, aki mesélt a csapat terveiről is a futamot illetően. “Természetesen nagyon örülnék, ha Carlos nyerné a versenyt, de nem rejtem véka alá, hogy én is nyerni szeretnék. A legfontosabb, hogy az első két helyen érjünk célba, mindegy, milyen sorrendben. Ha képesek leszünk taktikai helycserét alkalmazni a két autó között, biztosan meg fogjuk tenni.”

“Magabiztosnak érzem magam a kocsiban, meglátjuk, mi lesz” – mondta Leclerc, akivel egyetértett a csapattárs Sainz is. “Csapatként dolgozunk, mint az egész szezon során.”