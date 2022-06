Max Verstappen a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj utolsó körében előzte meg Lewis Hamiltont, és szerezte meg a bajnoki címet, miután Michael Masi akkori versenyigazgató több hibát is elkövetett egy biztonsági autós procedúra során és után. Az FIA vizsgálata is megállapította, hogy Masi nem állt a helyzet magaslatán, a versenyigazgatói pozícióból is távoznia kellett az ausztrálnak.

A Masi szabályértelmezéséből profitáló Red Bull sokáig tartotta magát ahhoz, hogy nem Masin múlt Verstappen bajnoki címe, de egy kérdésre válaszolva most Christian Horner csapatfőnök is kimondta, hogy a versenyigazgató hibázott Abu-Dzabiban.

“Hibát követett el azzal, hogy nem engedte meg az összes lekörözöttnek a köre visszavételét” – fogalmazott Horner, továbbra is elegánsan megfeledkezve arról, hogy a szabályok szerint újraindításra sem lett volna lehetőség.

“Azt hiszem, három autónak kellett a helyén maradnia, és nem vehették vissza a körüket. Ez volt az egyetlen hibája.” Horner azért célzott arra is, hogy ennyi belefért. “Korábban sok olyan döntése is volt tavaly, amelyekkel kapcsolatban úgy éreztük, ellenünk vannak.”