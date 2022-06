Fernando Alonso 2001-ben mutatkozott be a Forma-1-es mezőnyben a Minardival. Azóta a csúcsra is eljutott a spanyol, jelenleg pedig az Alpine-nál küzd az időközben az IndyCar, a Dakar és a WEC mezőnyébe is elkalandozó pilóta.

40 évesen tehát még mindig az F1-es mezőnyt erősíti Alonso, az Azerbajdzsáni Nagydíjat követően pedig elmondhatja magáról, hogy karrierje a királykategóriában immár 21 éve, 3 hónapja és 8 napja tart majd. Ez új rekord, a korábbi csúcsot Michael Schumacher tartotta 1991 és 2012 közötti F1-es részvételével.

Alonso ez idő alatt a két vb-cím mellett 32 futamgyőzelmet, 98 dobogót és 22 pole-pozíciót gyűjtött. Kérdéses egyelőre, hogy meddig íródik tovább ez a rekord: az idei, szerződése utolsó évet természetesen kitölti a spanyol, a jövője azonban nem biztos az Alpine ajtaján kopogtató tehetség, Oscar Piastri miatt: