Késő délutáni napsütésben, 25 Celsius-fokos levegő- és 38 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év nyolcadik időmérő edzése a 2022-es Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredménye alapján nem lehetett kijelenteni, hogy a Red Bull vagy a Ferrari valamelyik versenyzője lesz-e a leggyorsabb.

A Q1 negyed órás csúszással kezdődött, miután már a harmadik szabadedzés is késve rajtolt el a Forma-2-ben látott roncsderbi és a fal javítása miatt. A bokszutca végén azonban már a nyitás előtt percekkel felsorakozott a mezőny: ennek oka az volt, hogy ne veszítsenek rajta egy esetleges autótörésen.

Az első körét mindenki be tudta fejezni, bár George Russell Max Verstappennel került összetűzésbe: a Mercedes britje elbukta első körét, miután nem tudott megfelelően lendületet venni az őt feltartó Red Bull-pilóta miatt.

Továbbjutása azonban így sem forgott veszélyben: az időmérőről elsőként Lance Stroll búcsúzott, aki kétszer is a falnak ment az Aston Martinnal. Először csak elfékezte magát és teljesen szemből koccant az ütközéselnyelő TecPro-elemmel. Csodák csodájára autója egyáltalán nem sérült, ám nem sokkal ezt követően ismét ütközött: ezúttal már nem volt kegyes hozzá a pálya, félig szemből, félig oldalról találta el a falat. A Q1 vége előtt 2,5 perccel előkerült a piros zászló, így az utolsó nekifutás sok izgalmat tartogatott magában a kiesésre álló pilóták sietsége miatt.

🚩 RED FLAG 🚩 Stroll has hit the barriers at Turn 2#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/41gz31FQdp — Formula 1 (@F1) June 11, 2022

Az időmérő végén a veszélyben lévő pilóták szabályosan versenyezni kezdett egymással, sokan nem ideális körülmények között kezdhették körüket. Végül nem jutott tovább a két Williams, a két Haas és az autóját összetörő Stroll.

A Q2 elején szintén dugó volt a bokszutca kijáratánál, melyet a Red Bull pilótái vezettek Sergio Perezzel az élen – ezen a hétvégén ő volt az, akit először pályára küldött az energiaitalos csapat házon belül, így a hosszú egyenesben Verstappennek jelentett előnyt a csapattárs által húzott minimális szélárnyék.

🚥 Q2 GREEN LIGHT 🚥 15 drivers head out on track#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/5ZNIVXqArY — Formula 1 (@F1) June 11, 2022

Verstappen gyorsabb volt Pereznél az első kört követően, de jött a két Ferrari: Carlos Sainz és Charles Leclerc is meg tudták előzni a Red Bull párosát, de a négy autó között mindössze 17 századmásodperc volt az időkülönbség. Az őket követő Pierre Gasly (AlphaTauri) lemaradása több mint egy másodperc volt.

A szakasz felénél a másik Aston Martin-pilóta, Sebastian Vettel is falat talált, de ugyanúgy tette, mint Lance Stroll először: szemből a TecPro-elemnek, így a szárnya látszólag nem sérült. Egy alkalommal Leclerc és Verstappen is elcsípte bal hátsó kerekével a falat, de ez látszólag nem befolyásolta teljesítményüket.

Vettel hits the barriers at Turn 15 💥 The German has reversed out and returned to the pits for repairs#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/OS8yai0Bka — Formula 1 (@F1) June 11, 2022

Leclerc brushes the barriers, or did he? 😮 Either way, that was very close! #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/UVMILWUpbS — Formula 1 (@F1) June 11, 2022

Lewis Hamilton ellen vizsgálatot rendeltek el, miután a Mercedes-pilóta az időmérő során egy bokszból kivezető körön túl lassan autózott.

A Q2-ből végül nem jutott tovább a két McLaren, a két Alfa Romeo és Esteban Ocon (Alpine).

A Q3-as első felfutások után Sainz 47 ezreddel vezetett Leclerc előtt, de a Red Bull pilótái is két tizedmásodpercen belül voltak, Perez, Verstappen sorrendben. Mögöttük Gasly volt a legjobb. A két Mercedes-pilóta a 6. és a 8. helyen álltak Russell, Hamilton sorrendben, köztük Vettellel. A sor végén Fernando Alonso (Alpine) és Cunoda Juki (AlphaTauri) várták a befejezést.

Az utolsó mért körökre az élmenők közül a két Ferrari-pilóta hajtott ki először, míg a Red Bull-versenyzők teljesen utolsóként. Ezúttal felborult a korábbi sorrend: Verstappen fél perccel korábban a pályára hajtott Pereznél.

Sainz már a köre elején hibázott, így nem volt esélye a javításra. Leclerc jó körön volt és fél másodpercet javított! Verstappen javítása csak Sainz átlépésére volt elég, de jött Perez, aki lenyomta őt is. Így alakult ki a Leclerc, Perez, Verstappen, Sainz sorrend az élen. Leclerc előnye majdnem három tizedmásodperc volt a második mexikóihoz képest, ami a korábbiakhoz képest óriásinak számított.

Russell végül ötödik lett a Mercedesszel, a csapattárs Hamilton hetedik lett. Közéjük Gasly fért még be a, sormintát pedig Cunoda tette teljessé a másik AlphaTaurival. A legjobb tíz sorrendjét a két világbajnok, Vettel és Alonso zárta.

A 2022-es Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj magyar idő szerint a szokásosnál korábban, vasárnap 13 órakor kezdődik.