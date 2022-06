A péntekiekhez hasonlóan napos időben, 27 fokos levegő- és 46 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj harmadik szabadedzése.

Az utolsó 60 perces gyakorlás legfontosabb tétje talán az volt mindenki számára, hogy a tempó fokozatos emelésével párhuzamosan ne törjék össze a pilóták autóikat. Ilyenkor ugyanis kétséges, hogy elkészülnek-e a javítások az időmérőre. Az első két szabadedzést ebből a szempontból egészen jól megúszta a mezőny.

Az edzés 15 perces késéssel kezdődött, ugyanis az azt megelőző Forma-2-es sprintfutamon baleset ért balesetet, a korlátjavítás pedig elhúzódott.

The start of FP3 has been delayed after a crash earlier in F2

The barrier at Turn 1 is currently being repaired#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/fjP8Au6Bj0

— Formula 1 (@F1) June 11, 2022