Az első szabadedzéshez hasonló körülmények között, 24 Celsius-fokos levegő- és 35 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött a 2022-es Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj második szabadedzése.

Az első szabadedzéshez képest változást jelentett, hogy több autóra is új, kisebb leszorítóerőt termelő elemek kerültek fel. Kiemelkedő volt közülük a Ferrari jelentősen laposabb hátsó szárnya – az első edzésen még egy nagyobb darabot használt a Scuderia.

#BakuGP NEWS Udite udite! Ecco la nuova ala posteriore a basso carico della Ferrari non usata a Miami. Qui sarà usata dalle FP2 su entrambi i piloti @formu1a__uno #F1 pic.twitter.com/ILbuhBTJ6Y — Giuliano Duchessa (@GiulyDuchessa) June 10, 2022

A hátsó szárny a Red Bullnál is kulcskérdéssé vált: a szerelők az edzés elejét az elem javításával töltötték, próbálták kiküszöbölni a másokat nyugodni nem hagyó vibrációt.

A látottak alapján sikerült megoldani a felső szárnyelem remegését nyitott DRS-nél Max Verstappen autóján, és közben még a tempó sem tűnt el. Szembeötlő volt az energiaitalosok egyenesbeli fölénye, melyet jól mutatott, hogy a ferraris Charles Leclerc űridőnek tekinthető korai, szélárnyékban futott körét Verstappen majdnem reprodukálta más autó segítsége nélkül.

Később azért még javítottak az élmenők, pedig a többiek a lágyabb gumikkal is alig tudták utolérni őket egy körön. A piros oldalfalú Pirelliket felpakolva azonban csak egymásnak lehettek ellenfelei az élcsapatok. A lépés legjobban Leclerc-nek jött ki, a monacói 248 ezreddel verte az első szabadedzést megnyerő Sergio Perezt. Verstappen a harmadik helyen zárt 356 ezredes lemaradással, míg a másik Ferrariban ülő Carlos Sainz csak az ötödik lett: a spanyol nem fejezte be mért körét a lágy gumikon.

Elé a honfitárs Fernando Alonso fért be az Alpine-nal, a kétszeres világbajnok már az első gyakorláson is villant. Ugyanez igaz az AlphaTaurira is, a csapatnak ezúttal Pierre Gasly szállította a jobb eredményt hatodik idejével. A legjobb Mercedes-pilóta George Russell volt a hetedik helyen, Lewis Hamilton ezúttal csak a 12. lett több mint 1,6 másodperces különbséggel.

moving onto the soft tyre for some faster laps 👌 both @PierreGASLY and @yukitsunoda07 still sitting inside the top 10 👍 pic.twitter.com/5zpSDyeN9r — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) June 10, 2022

A nap első és egyetlen komolyabb autósérülését Alexander Albon hozta össze, aki túlságosan is hamar fordult rá egy kanyarra a célegyenes előtti padlógázas kanyargós részen. A Williamsnek szerencsére csak az első tengelye tört el, önerőből vissza is tért a bokszba. Emellett több apróbb falérintést és bukótér-látogatást is láthattunk: a zsákutcaszerű extra területekről a legtöbben kitolattak, az ügyesebbek megforgatták autójukat és úgy folytatták a munkát.

Alex Albon hits the wall in the kink at Turn 17 and has to visit the pits after picking up damage #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/eUyF9cysU1 — Formula 1 (@F1) June 10, 2022

Szerepet kapott a gyakorlás során néhány nejlonszatyor is:

Did anyone lose their bag? 👀 Carlos Sainz runs into it on track #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/Z7hHznRrac — Formula 1 (@F1) June 10, 2022

Az Azerbajdzsáni Nagydíj programja szombaton 13 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő 16 órakor rajtol.