Monaco után egy merőben más utcai pályán folytatódik a 2022-es Forma-1-es szezon: az Azerbajdzsáni Nagydíj helyszíne, a 6003 méter hosszú, 20 kanyarból álló bakui aszfaltcsík számos előzési lehetőséget kínál, köztük a célegyenessel, mely a padlógázzal bevehető kanyarokkal együtt hosszabb két kilométernél.

A pilótáknak feladta a leckét az erős szél a hétvége első 60 percében, de ezt leszámítva tökéletes körülmények uralkodtak: 26 Celsius-fokos levegő és 44 fokos aszfalt várt mindenkire Bakuban.

Az edzésen először az derült ki, hogy a Mercedes és a Ferrari továbbra is borzalmasan pattog, de a Haas és az AlphaTauri is szenvedett emiatt. Túl sok tapasztalatot nem gyűjthetett Lewis Hamilton és Carlos Sainz a delfinezésről, ugyanis Mick Schumacher miatt egy időre virtuális biztonsági autós szakasz volt érvényben. A német alatt a technika adta meg magát igencsak korán, a Haas jobb oldalán kifolyt az autóból a hűtővíz.

📻 “Mick, we need to stop the car” With liquid leaking out of Schumacher’s Haas he’s forced to stop early in FP1 ❌#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/bQL54rDupJ — Formula 1 (@F1) June 10, 2022

A Red Bullnál sem lehettek maradéktalanul nyugodtak: spanyolországi DRS-problémájukat követően ezúttal a hátsó szárny felső eleme vibrált rendkívül erősen nyitott állapotban.

Még negyed óra sem telt el az edzésből, amikor Lance Stroll falat érintett. Az Aston Martinnak nem esett baja, ugyanis a jobb hátsó kerék az ütközéselnyelő TecPro-elemmel ért össze. Charles Leclerc is közel volt a kontakthoz a Ferrarival.

Az edzés nem telt nyugodtan: Nicholas Latifi alatt a Williams “meghalt” állítása szerint, negyed óra alatt két autó mondott csütörtököt. Mindez újabb VSC-időszakot hozott a pályán.

📻 “The car just died, it switched off the power completely” Latifi stops out on track following an issue with his car 🛠#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/cMLFnPyD8r — Formula 1 (@F1) June 10, 2022

Ezt követően nyugodtabb mederben, sok pattogással folytatódott és zárult a gyakorlás. A leggyorsabb Sergio Perez volt a Red Bull volánjánál, az egyenesben verhetetlenek voltak az energiaitalosok. Perez mögött Leclerc következett a Ferrarival, majd a sormintát Max Verstappen és Carlos Sainz folytatták.

Mögöttük az Alpine-nal Fernando Alonso lett az ötödik, de a kétszeres világbajnok több mint egy másodpercet kapott már Pereztől, aki a falat is érintette az edzésen.

Az edzést Verstappen egy furcsa megforgással zárta ugyanott, ahol Perez is a falat érintette, de autóját nem törte össze.

A Mercedes-pilóták a 6. és a 8. helyen végeztek Hamilton, George Russell sorrendben, közéjük Cunoda Juki fért be az AlphaTaurival. Szokatlanul gyengén kezdett viszont az Alfa Romeo, melyet a hétvégére átszíneztek: Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü csak a 15-16. helyen végeztek.

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik péntek délután 16 órától.