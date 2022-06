Monaco után a Red Bull hirtelen abban a helyzetben találta magát, hogy mindkét versenyzője esélyes a világbajnoki címre. Max Verstappen ugyan lépéselőnyben van, de Sergio Perez sincs sokkal lemaradva.

A mexikóinak jobban fekszik a Red Bull idei autója, a csapata szerint is “van esélye” a bajnoki címre. “De ugyanolyan gyorsnak is kellene lennie, mint Maxnak, és egyértelműen le kellene győznie a pályán” – célozgatott Helmut Marko, a Red Bull sportigazgatója arra, hogy azért továbbra is Verstappent tartja erősebbnek a csapat.

“Max négy győzelme Sergio egy sikerével szemben önmagáért beszél. Max kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt: ha csak a tempót nézzük, továbbra is ő az első számú.”

Egy jó és versenyképes Perezre ugyanakkor nagy szüksége van a Red Bullnak a konstruktőri bajnoki címhez. “Az esélyeink jók, mert két erős versenyzőnk van” – így Marko.