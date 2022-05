A Forma-1-es Monacói Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

Az idei monacói Forma-1-es futam hozta a szokásos formáját, előzni lényegében ismét lehetetlen volt a pályán. A verseny utolsó szakaszában Fernando Alonso úgy is simán tartani tudta Lewis Hamiltont, hogy szándékosan több másodperccel ment lassabban körönként a gumik miatt.

Alonso annyira visszafogta a tempót, hogy az előtte haladó Lando Norrisnak később egy ingyen bokszkiállásra is volt ideje – a mclarenes el is vitte a leggyorsabb körért járó pluszpontot. Hamilton természetesen idegeskedett egy sort Alonso mögött, amivel a spanyolt is szembesítették a leintés után.

“Na és? Ez nem az én problémám” – közölte Alonso a maga stílusában. “A választott stratégiánk miatt kellett visszafognom a tempót. Két választásunk volt: visszatesszük a kemény gumikat, vagy közepesekre váltunk.”

“A közepeseket választottuk, de úgy számoltunk, hogy 33 körnél kevesebbet bírnak, vagyis nem tudtuk, hogy be tudjuk-e fejezni a futamot. 15 körön át nagyon kíméltem a gumikat, aztán a következő 15-ben kicsit jobban nyomtam, amikor szóltak Esteban büntetéséről.”

“Semmilyen nehézséget nem okozott, hogy Lewist magam mögött tartsam, pofonegyszerű volt.”