A 2022-es szezon előrehaladtával megsokasodtak a Ferrari erőforrásproblémái: Spanyolországban Charles Leclerc az élről esett ki a hőenergia-visszanyerő rendszer (MGU-H) és a turbó hibája miatt. A maranellóiak ezt az esetet leszámítva szinte megúszták a gondokat partnereikkel ellentétben: a monacói első szabadedzésen az Alfa Romeónál és a Haasnál is tönkrement a fékenergia-visszanyerő rendszer (MGU-K) Mick Schumacher és Valtteri Bottas autójában.

Habár nem ment bele a részletekbe, Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke elismerte, tart a megbízhatósági problémáktól. “Sosem jó, amikor történik valami. Aggaszt ez minket, folyton figyeljük, mi történik. A megbízhatóság kulcsfontosságú tényező volt eddig a világbajnokságban” – utalt a barcelonai eseményekre az olasz.

Hozzátette azonban, hogy ugyanez igaz riválisaikra is. “A Red Bullnál is ez a helyzet, háromszor is kiestek. Mi csak egyszer, de a partnereknek is voltak kiesései. Nagy kihívást jelent ez: sosem egyszerű a problémákat gyorsan kijavítani. Szóval igen, aggódunk, de ez nem jelenti azt, hogy túlságosan aggódunk. Remélem, hogy Christian [Horner, a Red Bull csapatfőnöke – a szerk.] jobban aggódik nálam!” – szúrt oda az energiaitalosoknak Binotto.