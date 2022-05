Kikapott csapattársától a Forma-1-es Spanyol Nagydíj időmérőjén Lando Norris. A McLaren britje majdnem a Q3-ba jutott, ám egy ponton kiszélesítette a pályát gyorskörén, így azt elvették tőle, ezért korábban búcsúzott, mint azt eredetileg gondolta.

Figyelembe véve azonban azt, hogy betegen is képes volt a 11. rajthely elcsípésére, teljesítménye előtt kalapot is emelhetünk. Az azonban már aggasztó, hogy úgy is vezetett, hogy a látásával sem volt minden rendben. “Fáj a torkom, a szemeim és a látásom sem az igazi, ami nem segít. Több bajom is van. Régóta nem volt ilyen rossz az alvásminőségem és az energiaszintem. Nem vagyok a csúcson ezen a hétvégén” – mondta Norris a kvalifikációt követően.

“Örültem, hogy egyáltalán a Q3-ig jutottam és egy ilyen kört mentem azzal együtt, ahogy a hétvégém eddig alakult” – tette hozzá a brit. Norrisnak a második szabadedzés jelentős részét ki kellett hagynia, miután egy alkalommal túlságosan is ráhajtott egy rázókőre, ami sérülést okozott McLarenje kasztnijában.

Ami a pályakiszélesítést illeti, nagyon a határon autózott a pilóta. A 12-es kanyar kijáratán ugyanis a fehér vonal és az aszfaltcsík mellett lévő kavicságy között épp volt egy autónyi hely, amit sikerült megtalálnia. Felmerült többeknél, hogy a stewardok megadhatták volna a kört Norrisnak arra hivatkozva, hogy a kavicságy egyfajta természetes pályahatár, de az ifjoncnak nincs baja azzal, hogy a fehér vonalak jelentik a pálya szélét. “A fedélzeti kameráról úgy tűnt, hogy a pályán voltam, de kívülről, az FIA kameráin egyértelműen látszott, hogy lehajtottam” – fogadta el a döntést az imolai dobogós.