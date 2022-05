A 2022-es Forma-1-es mezőny állandó pilótái közül csak Nicholas Latifi és Mick Schumacher nem szerzett még pontot. Utóbbinak több esélye is volt rá, mivel autója, a Haas is erősebb a Williamsnél. Lehetőségeit azonban nem tudta kihasználni a másodéves német, például Miamiban is ütközött az utolsó körökben, pontszerző helyen autózva.

Tudja azonban, hogy sokáig ezt nem folytathatja így. A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner is kiadta a figyelmeztetést. “Nem lehet az ember örökké a Forma-1-ben. Egy halom versenyző áll sorban, akik a helyére pályáznak. Biztos vagyok benne, hogy Mick tudja ezt, és senki nem fog rá várni. Nagyon keményen dolgozik ezen, de nehéz ez a helyzet” – mondta az olasz szakember.

“A Forma-1 nem könnyű üzlet, de látom, hogy Mick a jó irányba halad” – tette hozzá Steiner. Schumacher dolgát a pontszerzésben nehezíti, hogy a Haas nem vitt fejlesztéseket Barcelonába, miközben minden riválisuk készült kisebb-nagyobb újítással a Spanyol Nagydíjra. Kérdéses, hogy visszaesik-e az év során az alakulat, és ha igen, mennyire. Pénzügyileg ugyanis továbbra sincsenek fényes helyzetben, az orosz szankciók miatt távozó Uralkalival pedig jelentős összeget húztak ki a csapat kasszájából.

Steiner azonban kijelentette, hogy a Haasnál minden a tervek szerint halad, jelentősebb frissítésekkel pedig a Francia Nagydíjra készül az istálló.