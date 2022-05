Annak ellenére, hogy a jelenlegi mezőny legidősebb pilótája, a mai napig jó formában versenyez Fernando Alonso – saját bevallása szerint ennyire versenyképes helyzetben az elmúlt évtizedben egyszer sem kezdett Forma-1-es szezont. Az év végén lejár Alonso szerződése az Alpine-nál, emiatt az elmúlt napokban megpendítették (már nem először), hogy az Aston Martin leigazolhatja őt Sebastian Vettel helyére.

Ugyanakkor Karun Chandhok, a Sky Sports F1-es közvetítéseinek egyik exversenyző-szakértője úgy hallotta, hogy korábbi csapatfőnöke, Flavio Briatore támogatásával inkább a Red Bullhoz szegődött volna a kétszeres világbajnok, Max Verstappen mellé. A jelek szerint viszont ez a szál nagyon hamar elszakadni látszik.

„Ez még nekem is új hír” – reagált a pletykákra Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke. „Nagyon is elégedettek vagyunk a jelenlegi versenyzőinkkel. Habár Fernando nagyszerű pilóta, és fantasztikus, hogy még mindig az F1-ben van, ráadásul a kora ellenére is motivált, nem szerepel a terveink között.”

Horner azonban azt elismerte, továbbra is kapcsolatban marad Briatoréval, de megismételte, hogy Alonso nem fog a Red Bullnál versenyezni. A spanyol elutasítását azzal magyarázta a brit szakember, hogy a jövőben a csapat a saját nevelésű pilótáira szeretne támaszkodni, ugyanakkor meg vannak elégedve Pérez munkájával.

„Beszéltem Flavióval, hiszen ő az egyik barátom, de a saját versenyzőinkre fogunk fókuszálni” – nyomatékosította Horner.

Saját nevelésű pilótákból pedig valóban nincs hiány a Red Bull háza táján, amit jól mutat, hogy a Forma-2-ben öt ifjonc (Jehan Daruvala, Dennis Hauger, Ivasza Ajumu, Liam Lawson, Jüri Vips), a Forma-3-ban pedig további kettő ígéretes tehetség (Jak Crawford, Isack Hadjar) képviseli az energiaitalosokat.