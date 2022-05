Miután hibázott az utolsó körében Max Verstappen, mindent vitt a Ferrari a Forma-1-es Miami Nagydíj időmérő edzésén, ugyanis Charles Leclerc és Carlos Sainz várhatja majd az első sorból a vasárnapi futamot. Újabb sikerével a vb-éllovas monacói idei harmadik és karrierje 12. rajtelsőségét szerezte a királykategóriában.

„A legutóbbi hétvége nem sikerült a legjobban számomra” – utalt imolai hibájára Leclerc az időmérő után, miközben a világ egyik legismertebb és legeredményesebb női autóversenyzőjének, Danica Patricknek nyilatkozott. „Akkor hibáztam a versenyen, most viszont minden jól alakult. A pole-ból indulunk, azonban a munkát be is kell fejeznünk holnap.”

„Rendkívül gyorsak a Red Bullok az egyenesekben, míg mi a kanyarokban vagyunk gyorsak, ezért nagyon szoros lesz a küzdelem” – tekintett előre a 24 éves monacói.

Sainz elmondta, hogy a második szabadedzésen elszenvedett balesete ellenére sikerült visszanyernie az önbizalmát, így ugyan a pole nem lett, elégedett a második hellyel is. „Egy kemény baleset és a tegnapi nap után sikerült ismét talpra állnom. Nem volt könnyű visszaszerezni az önbizalmamat, különösen egy ennyire nehéz pályán, de ezúttal sikerült higgadtnak maradnom a Q3 végéig” – értékelt a Ferrari spanyolja.

„Össze tudtam rakni néhány jó kört, de a pole-hoz nem volt elég. Érdekesnek ígérkezik a holnapi nap azok után, ahogyan eddig alakult a hétvége. Nem teljesítettem ugyanis hosszú etapokat, nem mentem megtankolt autókkal, így minderre a versenyen kell ráéreznem” – tette hozzá. „Ez nyilván kihívás lesz, ugyanakkor magabiztosnak érzem magamat az autóban. Azt gondolom, jó munkát végezhetünk.”

„Összességében elégedett vagyok az időmérő edzéssel” – mondta Verstappen. Mivel a tavalyi világbajnok a pénteki napot négy-öt értékelhető körrel zárta, a szombati nap folyamán továbbra is a pályatanulásra, illetve arra koncentrált, hogy megtalálja az autó egyensúlyát. „Az, hogy ennyire versenyképesek voltunk az időmérőn, meglepett” – jegyezte meg a holland.

„Nem könnyű tanulni ezt a pályát. Természetesen pole-ban szeretnél lenni, de ha azt néztük, honnan zárkóztunk fel, nagyon is jó munkát végeztünk. A folytatásban meg kell próbálnunk kevesebb problémával kezdeni a hétvégéket. Holnap pedig jó esélyünk lehet, mert megvan a tempónk, emellett az autónk vezethetősége is elég jó, várom már.”