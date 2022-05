Vadiúj pálya debütál a hétvégén a Forma-1-ben: Miamiba látogatott a mezőny, ahol egy 5412 méter hosszú, 19 kanyarból álló aszfaltcsíkon bizonyíthattak idén ötödik alkalommal a pilóták 33 Celsius-fokos hőmérséklet mellett. Az edzésre 52-54 Celsius-fokig melegedő aszfaltot azonban toldozni-foldozni kellett már a gyakorlás előtt. A problémák oka a helyi beszámolók szerint az építésben keresendő, valamilyen hiba csúszott még az aszfaltozásba. Maga az aszfaltcsík a látottak alapján azonban tartogathat még izgalmakat, különös tekintettel a 14-15-16-os kanyarok kombinációjára.

The problems with the track at Turns 7 and 17 were a result of a known issue with the surfacing process at those points. I just had a look at the overnight fix at 17…: pic.twitter.com/LRZXbRAId4 — Adam Cooper (@adamcooperF1) May 6, 2022

A pályára hamar kihajtott a mezőny, köztük a Mercedesekkel, akikről a legtöbb szó esett: fejlesztésekből is ők hozták a legtöbbet, autójukat pedig kissé kiszínezték a Miaminak szóló megőrülés jegyében.

Lewis Hamilton is részt vett az edzésen, holott ez kétséges volt. A brit az ékszerviselés betiltása ellen tiltakozott fenyegető hangnemben – a hírek szerint állítólag kivételt tett vele az FIA ékszerügyben.

A miami pályán a jelenlegi élmenők vétették a legkomolyabb hibákat: Charles Leclerc megforgott a Ferrarival, a Red Bull hollandja, Max Verstappen pedig falat érintett. Cunoda Juki, aki a pályát egy Forma-E aszfaltcsíkhoz hasonlította, szintén megpördült a korai percekben.

Drivers are already pushing at Miami International Autodrome! 😅 Max skims the wall, while Charles and Yuki get in a spin 🔃#MiamiGP #F1 @f1miami pic.twitter.com/HTh041d38H — Formula 1 (@F1) May 6, 2022

A bokszutcában is zajlottak az események: Esteban Ocont úgy engedte útjára az Alpine, hogy George Russellnek állóra kellett fékeznie Mercedesét az ütközés elkerülése érdekében.

Close call for Russell and Ocon in the pit lane, as they both hurry out to explore @f1miami for the first time 👀#MiamiGP #F1 @HardRockStadium pic.twitter.com/Q1nH7CFwpG — Formula 1 (@F1) May 6, 2022

Féltáv után nem sokkal Valtteri Bottas előcsalogatta Miami első piros zászlóját: a finn falba csúszott Alfa Romeójával. A helyi autómentők viszonylag jól vizsgáztak, hamar eltávolították a sérült autót a bukótérből.

🚩 RED FLAG 🚩 Valtteri Bottas loses the back-end of the car and hits the wall 💥 He’s out of the car, and on his way back to the paddock#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/5Fa7hrs8J6 — Formula 1 (@F1) May 6, 2022

Az újraindítás után nem sokkal Carlos Sainznak volt hajmeresztő pillanata: Ferrarijával nagy sebességnél forgott meg, de megúszta az esetet egy jobb első defekttel.

Az eredménylista némileg eltért attól, amit megszoktunk az elmúlt hétvégéken: Leclerc első helye persze nem volt meglepő, de Russell második pozíciója már annál inkább. Őket a Red Bull párosa, Verstappen és Sergio Perez követte, Sainz a másik Ferrarival közepes abroncsokon a hatodik volt Pierre Gasly (AlphaTauri) mögött. A legnagyobb meglepetésember Alexander Albon volt a Williamsszel, a thai-brit a hetedik legjobb kört futotta.

A mega lap from Alex Albon sees him in the top five 🤩#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/hdTqUXR8sx — Formula 1 (@F1) May 6, 2022

Lewis Hamilton a nyolcadik a másik Mercedes volánjánál. Rajtuk kívül Kevin Magnussen (Haas) és Daniel Ricciardo (McLaren) fértek be a legjobb tízbe.

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik magyar idő szerint péntek este fél 12-től.