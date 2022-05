Az előttünk álló hétvégén új pályát avat a Forma-1. A miami aszfaltcsíkon a versenyzők még csak a szimulátorokban körözhettek, élesben azonban még senki nem próbálhatta ki.

A Forma-1 hivatalos oldala egy nappal a hétvégi program kezdete előtt azonban megmutatta a nagyközönségnek, mire lehet számítani majd a Hard Rock Stadiont körbeölelő 5,4 kilométeren. Főszerepben a pontversenyt vezető ferraris Charles Leclerc:

Are you ready to rock Miami International Autodrome?! 🎸🤘

Jump aboard with F1 22 cover star and F1 ambassador @Charles_Leclerc for a lap around @f1miami‘s sun-soaked 5.41km course 🌅#MiamGP #F1 @Formula1game pic.twitter.com/IDgzOKXWJD

— Formula 1 (@F1) May 5, 2022